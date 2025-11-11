İBB iddianamesinde Makyol İnşaat’ın sahibi Adnan Çebi de şüpheliler arasında yer aldı.

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan Çebi’nin sahibi olduğu otel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarının kameraları kapatmasıyla gündeme gelmişti.

Adnan Çebi iddianameden önce iki kez savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.



Savcılık iddianamesinde Adnan Çebi ile ilgili “Yine yürütülen soruşturma kapsamında toplanan tanık beyanları, HTS kayıtları, kamera görüntüleri, banka hareketleri ve mali inceleme raporları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde oluşturulan çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerinin gizlilik içerisinde yürütülmesi ve örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinin dışarıdan denetime kapalı alanlarda bir araya gelmeleri amacıyla Le Meridien Oteli’nin sistematik şekilde kullanıldığı, bu süreçte otelin fiilî sahibi Adnan Çebİ’nin örgüte yardım ve finansal destek sağladığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.



Savcılık, Adnan Çebi ile ilgili iddialarında şöyle devam etti:

“Otel müdürü Sinan Udil, örgüt liderinin her gelişinde korumalarının jammer kurduğunu, toplantıların ardından faturaların şüpheli Adnan Çebiİ’ye ait Makyol İnşaat adına düzenlendiğini beyan etmiş; bu durum, şüpheli Çebi’nin hem örgüt toplantılarının masraflarının kendisine ait şirket üzerinden karşılandığını hem de Le Meridien Oteli’nin örgüt tarafından gizli merkez olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Böylece hem otelin toplantı ücretlerini ödeyen hem de örgütün organizasyonlarına dolaylı finansman sağlayan firma olduğu somut tespitlerle desteklenmiştir”