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İBB iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Gelişim Ligi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un, 17 farklı branşta düzenlediği Spor Okulları'nda eğitim gören çocuklara müsabaka deneyimi kazandırmak amacıyla organize ettiği Gelişim Ligi karşılaşmaları 26 Mart Pazar günü oynanan tenis turnuvasıyla başladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:40
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İBB iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Gelişim Ligi başladı

İBB iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Gelişim Ligi başladı
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ANKA'da yer alan habere göre, İBB'den yapılan açıklamada, Spor İstanbul'un, şehirde sporla tanışmayan çocuk kalmaması için projeler üretmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, Spor İstanbul’un 2021’de hizmete açtığı Spor Okulları, kentin 3-15 yaş arası çocuklarına 17 farklı branşta sporla tanışma imkânı sunuyor. Spor Okulları’nda seçtikleri branşta iki ay süreyle eğitim alan çocuklar, yakından takip ediliyor ve ilerleme kaydedenler belirleniyor. Spor İstanbul 100 bin çocuk arasından bir üst seviyeye çıkanların deneyim kazanması için Spor Okulları Gelişim Ligi’ni organize ediyor. Gelişim Ligi, çocukların branşa özgü temel fiziksel ve zihinsel becerilerini, kaygı yönetimi becerilerini, iletişim becerilerini, sosyal gelişimlerini, psikososyal gelişimlerini destekleyerek özgüveni yüksek bireyler kazandırmayı hedefliyor.

Akademisi olan spor kulüpleri, Gelişim Ligi’ne davet edilerek, çocukların profesyonel kariyerlerine adım atmaları için öncülük ediliyor. Bu sayede, gelişim gruplarında yer alan çocuklardan 314’ünün 2021-22 yılı içerisinde profesyonel kulüplere geçiş yapması sağlandı.

FİNALLER 6 MAYIS’TA

“Küçük Yıldızları’n Büyük Hayallere” doğru yolculuğunda ilk ve en önemli adımlardan biri olan Gelişim Ligi’nde büyük heyecan 26 Mart Pazar günü Maltepe Spor Tesisi'nde oynanan tenis turnuvasıyla başladı. Toplamda bin katıldığı Gelişim Ligi’nde; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis ve badminton turnuvaları düzenlenecek. Gelişim Ligi müsabakaları nisan ayı boyunca Spor İstanbul tesislerinde devam edecek. Finaller ise 6 Mayıs’ta Cebeci Spor Kompleksi’nde yapılacak. Finallerde bu branşlara ek olarak atletizm, jimnastik ve okçuluk mücadeleleri de yer alacak.

LİG TAKVİMİ

Turnuvanın Oynanacağı Tarih/Tesis

Badminton: 

30 Nisan: Metin Oktay Spor Tesisi, saat: 10.00- 16.00

Basketbol: 

1 Nisan: Avcılar Spor Kompleksi, 

2 Nisan: Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

8 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi

9 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi

15 Nisan: Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

16 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi

Saat: 10.00- 16.00

Futbol

2 Nisan: Maltepe Spor Tesisi

9 Nisan: Maltepe Spor Tesisi

16 Nisan: Çırpıcı Spor Tesisi

30 Nisan: Çırpıcı Spor Tesisi

Saat: 10.00- 17.00

Tenis

6 Mayıs (Finaller): Cebeci Spor Kompleksi

Saat: 10.00- 17.00

Voleybol

1 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

8 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

15 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10.00- 14.00

Yüzme

30 Nisan: Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Saat: 10.00- 17.00

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