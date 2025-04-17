İBB Meclisi'nde, Aybüke Pusat tartışması! "CHP'ye üye zannettim..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, protestolara destek veren ünlü isimlerin işlerinden olması da gündeme geldi. Bu isimlerin başında TRT''de rol aldığı diziden atılan Aybüke Pusat da vardı.

İBB Meclisi Nisan toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergelerinin görüşüldüğü sırada söz alan AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, burada sorulara dahi tahammül edilmediğini, CHP'nin kendisinden başkasına konuşma hakkı vermediğini söyledi.

Faruk Gökkuş, "Sizi destekleyen basın olunca yandaş olmuyor ama sizin gibi düşünmeyip bu taraf lehine konuşan olunca yandaş oluyor. Sizin söylediklerinizi söyleyen şarkıcı, sanatçı, sinema artisti olunca yandaş olmuyor ama bu tarafın lehine söyleyince yandaş oluyor. Ve öyle bir mahalle baskısı kuruyorsunuz ki onların konserlerini iptal ediyorsunuz, dizilerini iptal ediyorsunuz, konuşturmuyorsunuz bile... Öyle bir mahalle baskısı kurmuşsunuz ki sizin aleyhinize konuşanlara yaşama şansı bile vermiyorsunuz." diye konuştu.

"FARUK BEY'İN CHP'YE ÜYE OLDUĞUNU ZANNETTİM"

Faruk Gökkuş'un konuşması üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "Vallahi bir an Faruk Bey'in CHP'ye üye olduğunu zannettim. Aybüke Pusat'tı galiba adı, en son TRT dizisinden kovuldu, sonra tiyatro oyunu iptal edildi, Genel Başkanımızın bir çağrısına destek verdi diye. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Teoride Faruk Bey ile çok iyi anlaşıyoruz fakat maalesef üyesi olduğu parti yanlış." diye konuştu.

"TRT SENİ İŞTEN ATMADAN BIRAK GİT O ZAMAN"

Bu konuda söz alan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ise Aybüke Pusat konusuna , "Bu samimiyetsiz nezakete açık bir örnek algılanması açısından söylüyorum. Aybüke Pusat diye TRT'deki bir dizide oynayan bir hanımefendi var. TRT nedir? Devletin bir kanalı. Devletin kanalında TRT'yi boykot edersen, onun itibarına leke sürmeye çalışırsan, bir zahmet TRT seni işten atmadan önce işi bırak git o zaman. Yani bu haktır. Sonra ne yaptınız? Yine aynı samimiyetsizlikle koca koca başkanlar, koca koca meclis üyeleri, basındaki kalemşörler çıktı, 'Hepimiz Aybüke Pusat'ız.' naraları atmaya başladınız. Aradaki farkı anlayabilin diye söylüyorum. Biri devletin kanalını, devletin kanalında çalışarak boykot ediyor, biri hiçbir şey yapmıyor. O kadar büyük bir faşizm..." diye konuştu.