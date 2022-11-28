İBB Meclisi'nde skandal görüntüler! AKP’li üyeden CHP’li başkana toplantı sırasında küfür

Cami yapma tartışmasının yaşandığı Meclis toplantısında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli "Gerçek dışı bilgiler sunanlar, başkalarının gerçek dışı bilgiler verdiği yönünde bir yanılsamayı sürekli olarak yaşarlar. Bu yanılsamayla Muhammed beyi baş başa bırakıyorum. Burada cami yapma yükümlülüğü 3 buçuk yıldır sadece bir yükümlülük değil, 3 buçuk yıldır yetki de bizde değil. Bugünkü tutum Ekrem başkanın cami yapmasını engellenmesine yöneliktir başka bir anlamı yoktur" dedi.

İBB Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, Hançerli'ye yanıt olarak, "Sayın Başkan bu kadar hevesliysen Milli Emlak'a geçtiğinizde siz yapın" ifadelerini kullandı.

Okul yanıt verdiği sırada AKP'li Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun Hançerli'ye dönerek sinkaflı küfür ettiği görüldü. Aşıkkutlu'nun küfür ettiği o anlar İBB TV kameraları tarafından kaydedildi.

CHP’li Tarık Balyalı’nın itirazının ardından AKP grubu Turan Hançerli’den özür diledi.