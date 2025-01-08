İBB memur alımı yapacak! Başvuru tarihleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 muhtelif unvanlarda memur için yapılacak. Başvurular, 10 - 16 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KADRO DETAYLARI

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, alımlar Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılacak. Başvuracak adayların, ilgili unvan, sınıf, derece, adedi, nitelikleri ve KPSS puan türü gibi şartları taşımaları gerekecek. Ayrıca, belirlenen KPSS taban puanı ve diğer başvuru koşullarına uygun adaylar arasından alım gerçekleştirilecek.

ELEKTRONİK BAŞVURU SÜRECİ BAŞLAYACAK

Adaylar, belirtilen tarih aralığında başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

İBB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI AÇIKLANDI: SÖZLÜ VE YAZILI SINAV İLE ATAMA YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), personel alımına dair detaylı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, adayların yalnızca şartlarını sağladıkları bir kadroya başvuru yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca, başvuru süreci ve sınavlarla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

ATAMA, KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK

Adayların başvuruları, KPSS puanlarına göre sıralanarak değerlendirilecek ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. Her bir unvan için belirlenen boş kadro sayısının beş katı kadar aday, yapılacak sınavlara çağrılacak. Memur kadroları için sözlü sınav, itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için ise yazılı ve uygulamalı sınav düzenlenecek.

FİZİKSEL ŞARTLAR BELİRLİ OLDU

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar, uygulama sınavına girmeden önce, tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümüne tabi tutulacak. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecek. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

YALAN BEYANDA BULUNANLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAK

Açıklamada, başvurular sırasında eksik veya gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle başvuran adayların işleme alınmayacağı, ayrıca ilanda belirtilen şartları taşımayan başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi.

Sınava girmeye hak kazanan aday listesinin, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin genel ağ sayfasında (https://www.ibb.istanbul) ilan edileceği ve adayların sınav giriş belgelerine (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişebileceği belirtildi.

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için İBB’nin genel ağ sayfasında (https://www.ibb.istanbul) ayrıca bir ilan yayımlanacağı ifade edildi.