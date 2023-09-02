İBB metrosunda yapılan sabotajın görüntüleri ortaya çıktı

İBB, M1 metro hattında yürüyen merdivenlere yapılan sabotaja dair görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İBB metrosunda yapılan sabotajın görüntüleri ortaya çıktı

İBB Haber, M1 Yenikapı-İstanbul Havalimanı Metro hattında yürüyen merdivene yapılan sabotajı gösteren bir video paylaştı. Videoda iki çocuğun merdiveni durdurduğu, saniyeler sonra merdivene gelen birinin ise çalışmayan merdivenleri çektiği görülüyor.

İBB Haber'in "Sosyal medyaya yansıtılan bazı olayların perde arkasında neler oluyor? İşte M1 metro hattında yaşananlar" sözleriyle sosyal medyada paylaştığı videoda, iki çocuğun yürüyen merdivenleri düğmesine basarak kapattığı, merdivenin durmasından saniyeler sonra ise bir kişinin çalışmayan merdivenleri cep telefonu ile kaydettiği görülüyor.

Şahsın, kaydettiği videoyu "İBB'nin yürüyen merdivenleri çalışmıyor" sözleriyle internette servis ettiği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE GAYRETTEPE İSTASYONUNDA OLMUŞTU

İBB Haber, 1 Eylül'de Gayrettepe metro hattında kaydedilen başka bir sabotaja ait görüntüleri paylaşmıştı. Videoda, henüz kimliği bilinmeyen iki kişinin istasyondaki yürüyen bandın (yürüyen yol) çalışmasını sağlayan güç butonunu kapattığı anlara ait görüntüler yer alıyordu.

Yürüyen merdiven arızaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana sık tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle bazı sosyal medya kullanıcıları, bu tür olayların belediyeyi hedef alan bir hareket olduğunu iddia ediyor.

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