İBB o korkulukları değiştirdi. Balık tutarken Haliç'e düşmüştü

Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, İBB ekipleri tarafından çürüyerek kopan korkuluğun yerine yenisi yerleştirildi. Esnaf Nizamettin Özek , "Esnaf burada olmasaydı birşeyler uzatmasaydı gitmişti, kurtardılar onu; ama yarın bir gün biri buraya yaslanıp düşerse ve kimse olmazsa gider. Bir an önce gelsinler, kim yetkili ise gelsin komple bir elden geçirsin bunları.Bir an öcne yapılmasını istiyoruz " dedi.

Haliç’te can pazarı! Galata Köprüsü’nde balık tutarken korkuluk kırıldı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 1 kişi balık tutmak için köprüye geldi. İddiaya göre yaslandığı korkuluğun kırılması üzerine köprüdeki 1 kişi Haliç'e düştü.Denizde çırpınan kişiyi görenler, teknedekileri uyararak o noktaya doğru yönlendirdi.

DENİZE DÜŞTÜ

Uzun süren çabalar sonucu denize düşen kişi, can simidiyle kurtarıldı. Tekneye alınan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denüze düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

'YAZ AYLARINDA DA BİR KİŞİ DÜŞMÜŞTÜ'

Galata Köprüsü'nde iş yeri bulunan Mehmet Yontürk, "Bir vatandaş buradan geçiyordu, demire yaslandı. Demirle beraber denize düştü. Demir biraz çürüktü galiba. Ondan sonra bizim örtüyü arkadaş uzattı. Esnaflar gelip ip ve merdiven uzattılar. On beş dakika denizde boğuştu. Sonra tesadüfen bir tekne geldi buraya. Bu esnada polisi aradılar. Onlar da geldiler. Vatandaşı sivil tekne sudan çıkardı. Durumu iyiydi, sağ olarak çıkardılar, biraz bacağı burkulmuştu" şeklinde konuştu.Daha önce de böyle olayların yaşandığını belirten Yontürk, "Yaz aylarında burada bir vatandaş düşmüştü. Demirler çürümüş galiba" dedi.

KOPAN KORKULUĞUN YERİNE YENİSİ YERLEŞTİRİLDİ

Olayın yaşandığı Galata Köprüsü'ne gelen İBB ekipleri, çürüyerek bir kişinin denize düşmesine neden olan korkulukların yerine yenisini yerleştirdi. Olayın yaşandığı yerdeki güvenlik şeridini çıkaran ekipler, aynı yere yeni korkuluklar taktı.

'KORKULUKLAR ÇÜRÜMÜŞ HEPSİNİN DEĞİŞMESİ LAZIM'

Çürüyen korkuluklara dikkat çeken esnaf Nizamettin Özek ise, "Demir korkulukların hepsi çürümüş, sadece düştüğü yer değil bakın burası da çürümüş. Bunların hep değişmesi lazım. Köprünün hem Haliç'e bakan tarafı hem de Boğaz'a bakan tarafının komple değişmesi lazım. Dün biri işte oradan düştü, esnafın yardımıyla çıkarıldı. Yani esnaf burada olmasaydı birşeyler uzatmasaydı gitmişti, kurtardılar onu; ama yarın bir gün biri buraya yaslanıp düşerse ve kimse olmazsa gider. Bir an önce gelsinler, kim yetkiliyse gelsin komple bir elden geçirsin bunları. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bir de şu köprüye zarar verilmemesi için şöyle tahtalar konulmuş, 30 sene önce. Şu anda bütün hepsi dökülmüş, hepsinin değişmesi lazım. Yoksa, vapurun birinin dümeni kilitlenir gelir vurur ve köprüye büyük zarar verir. Can yelekleri de eskiden vardı. Kaç metrede bir can yelekleri vardı, onlar da yok oldu gitti. Kim aldı, kim götürdü ilgilenen yok. Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar gelmiş, bir tanesini yapıyorlar şu anda. Sadece bir taneyle olmaz. Haliç tarafına da bakabilirsiniz. Komple daha çok çürümüş" şeklinde konuştu.(DHA)