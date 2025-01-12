Haliç’te can pazarı! Galata Köprüsü’nde balık tutarken korkuluk kırıldı

İstanbul Galata Köprüsü'nde balık tutmak için gelen bir kişi, yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu Haliç'e düştü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Korkuluğa yaslanarak balık tutan kişi, korkuluğun kırılmasıyla Haliç'e düştü.

UZUN ÇABALAR SONUCU KURTARILDI

Çırpınan kişiyi görenler, teknedekilere haber vererek yardım çağırdı. Uzun süren çabalar sonucu denize düşen kişi, can simidi ile kurtarıldı. Tekneye alınan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Bu kurtarma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Galata Köprüsü'nde iş yeri bulunan Mehmet Yontürk, benzer olayların daha önce de yaşandığını belirtti. "Demir biraz çürümüş galiba. Esnaflar olarak ip ve merdiven uzattık, sonra tesadüfen bir tekne geldi. Polisin de yardımıyla kişi sudan çıkarıldı" dedi.

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Yontürk, yaz aylarında da benzer bir olay yaşandığını hatırlattı.

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