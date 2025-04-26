İBB operasyonunda ‘Kanal İstanbul’ ayrıntısı! CHP'li isimler bir bir açıkladı...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün İBB’ye yapılan ikinci operasyon dalgasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın gözaltına alınmasını İSKİ’nin Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı almasına bağladı. Çelik, “Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir” dedi. CHP'li çok sayıda milletvekili ise X hesabı üzerinden tepkilerini dile getirdi.

ÇELİK: BUGÜN YAPILAN OPERASYON BİR TESADÜF DEĞİLDİR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB’ye yapılan operasyonda 47 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çelik, ‘tesadüf değildir’ diyerek, İBB’ye yapılan ikinci operasyon dalgasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın gözaltına alınmasını İSKİ’nin Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı almasına bağladı. Çelik’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir. İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı verdi. Operasyon geldi. İhanete karşı çıkan İBB çalışanları şu anda Vatan Emniyet’te. İktidarın ne yapmak istediği açık. Akıl dışı ve zorbalığa dayanan “şok propagandalarını” derinleştirmek. Milletin iradesini bu sayede kırmak. İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik bir hamasi tutumu adım öteye taşıyarak, açıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapısına kilit vurmak. Kayyum atamaya güçleri yetmedi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemizi çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı da alacağız. Bu kadim kenti size yağmalatmayacağız.”

BAŞARIR: TOKİ KONUTLARINA YIKIM KARARI ALMASI ÜZERİNE BU OPERASYON YAPILIYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, Kanal İstanbul projesine dikkat çekerken "İSKİ’nin Sazlıdere Barajı havzasında, İstanbul’un içme suyu kaynağını tehdit eden Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapılıyor! Bu operasyon, rant ve talan projesi Kanal İstanbul’a engel olan İstanbul'un muhafızlarına yöneliktir" dedi.

ENSAR AYTEKİN: ARAPLARA ÜLKEYİ PEŞKEŞ ÇEKENLERE BOYUN EĞMEK, YURTSEVERLİĞE İHANETTİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İSKİ'nin Sazlıdere Barajı'ndaki Toki inşaatlarına tebligat yollaması sonrası, bu sabah İSKİ Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcısı dahil çok sayıda bürokrat gözaltına alındı. Gerçek sebebi bu! Araplara ülkeyi peşkeş çekenlere boyun eğmek, yurtseverliğe ihanettir" ifadelerini kullandı.

TANAL: "İSTANBUL HALKININ İRADESİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR!"

CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, ise şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik son operasyonlar, kamu hizmetini yürüten kurumları felç ederek merkezi iradeye bağımlı bir yönetim yapısı kurma girişimidir. Seçilmiş iradeye ve yerel özerkliğe doğrudan müdahale anlamına gelen bu adımlar, Anayasa’nın 127. maddesinde güvence altına alınan yerel yönetim hakkının ağır ihlalidir. Gözaltılar ve baskılarla belediyeleri işlevsiz hale getirme çabası, yalnızca siyasi bir gasp değil; aynı zamanda İstanbul’un doğal kaynaklarını, su havzalarını ve yaşam alanlarını yok edecek projelerin önünü açma hedefinin açık bir göstergesidir. Devletin kolluk gücünün kamu yararını korumak için değil, siyasi ve ekonomik rant projelerine kalkan olmak için kullanılması, hukuk devletinin çöküşüdür. Bu süreç, idarenin bütünlüğünü ve halkın seçme hakkını yok sayarak bir anayasal düzen ihlaline dönüşmüştür. İstanbul halkının iradesi sahipsiz değildir! Seçilmiş belediye yönetimine yönelik bu kumpas ve yıpratma operasyonlarına karşı demokratik hukuk düzeni içinde mücadele edeceğiz!"

BULUT: BU NASIL BİR DÜŞMAN HUKUKUDUR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bu sabah başlatılan ikinci dalga operasyona ilişkin, "İstanbul’un hakkını, hukukunu koruyan, rant çetelerine göz açtırmayan bürokratlar gözaltına alındı. İBB’nin kapısına kilit vurun, çalışamaz hale getirin de rahatlayın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye başkanları tutmadı, avukatlar tutmadı, bir operasyon da İBB’nin üst düzey bürokratlarına geldi. İBB’ye yönelik hukuksuz soruşturmaya kimseyi inandıramayan iktidar, yargı sopasıyla algı oluşturmaya devam ediyor. İstanbul’un hakkını hukukunu koruyan, rant çetelerine göz açtırmayan bürokratlar gözaltına alındı. Bu nasıl bir düşman hukukudur anlamak mümkün değil. İBB’nin kapısına kilit vurun, çalışamaz hale getirin de rahatlayın" ifadelerine yer verdi.

"KANAL İSTANBUL VE BENZER YIKIM PROJELERİYLE RANTA ÇÖKMEK İSTİYORLAR"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “İSKİ’nin Kanal İstanbul için belirlenen alandaki inşaatlar hakkındaki yıkım kararının ardından İBB kadrolarının gözaltına alınması, iktidarın çığırından çıkmışlığını bir kez daha gösteriyor. Amaçları çok açık. İçi boş olduğu herkesçe görülen siyasi kumpas dosyasını sündürmek, İBB’yi çalışamaz hale getirmek, bu sayede Kanal İstanbul ve benzer yıkım projeleriyle ranta çökmek istiyorlar” dedi.

ZEYBEK: BU İHANETE İZİN VERMEYECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bu sabah yapılan operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Kumpaslarınıza ve algı operasyonlarınıza bu millet inanmıyor. Sazlıdere Barajı havzası ve Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarının yıkım kararını alan İSKİ'ye düzenlenen şafak operasyonu, iktidarın hukuku ve demokratik kurumları nasıl acımasızca yok ettiğinin kanıtıdır. İBB ve İSKİ yöneticilerimizin gözaltına alınması adalet sisteminin değil, siyasi hesaplaşmaların ağır bastığının açık bir göstergesidir. Yıllardır İstanbul'un suyunu, doğasını ve geleceğini korumak için çalışan, hukukun üstünlüğünü savunan yol arkadaşlarımız iktidarın baskısı altında susturulmaya çalışılıyor. Sazlıdere Barajı ve Kanal İstanbul projeleri, bir avuç yandaş müteahhidin rant hırsının ürünüdür. İstanbul’da planlanan yağmaya ve bu ihanete izin vermeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bazı isimlere polis, şafak baskını gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gibi önemli isimler gözaltına alınmıştı.

İSKİ TOKİ’YE TEBLİGAT GÖNDERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Sosyal konut projesi’ olarak reklamını gerçekleştirdiği Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ inşaatı Havza Koruma Yönetmeliği’ne aykırılığı sebebiyle İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alındı. İSKİ, şantiyeye tebligat göndererek “25 Mayıs 2025’e kadar yapılaşmayı kaldırmazsanız yıkım kararı uygulanacak, yıkım ücreti de sizden tahsil edilecektir” denildi.