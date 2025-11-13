YENİÇAĞ - YAKIN PLAN



FETÖ kumpasları deyince akla ilk gelen isimlerden biri Nagehan Alçı… Televizyon ekranlarında ve gazete köşelerinde ülkenin aydınlarını ve komutanlarını hedef aldı. Ahlaksız sözlerle cezaevindeki insanlara ve dışarıda onları bekleyen eşlerine saldırdı. Sonra “aldatıldık” denildi ve FETÖ’ye karşı operasyonlar başladı. Kullanılıp bir köşeye atıldığını anlayınca İBB otobüsüne bindi. Ve son operasyonlarla İBB otobüsünden de inip AKP avukatlığına soyundu.

İşte Nagehan Alçı’nın kara kutusundan çıkanlar…



Yaşanan onca şeye rağmen…

Her seferinde “yanıldım” demesine rağmen…

Ve iştahla desteklediği her yanılgısı ülkeye büyük bir darbe vurmasına karşılık…

Hala medyada bir köşeyi tutmayı başarabilen Nagehan Alçı’yı anlatmaya 10 Eylül 2025’te Habertürk’te kaleme aldığı yazısından şu sözlerle başlayalım:

“Şu İstanbul’da yaşananlara bakın… Bunca kavga, polis ablukası, zorlama… Yazık değil mi? Etrafınızda tek bir mutlu insan görüyor musunuz? Ülkenin halinden, yaşananlardan rahatsız olmayan, etkilenmeyen var mı?”

“Etrafınızda tek bir mutlu insan görüyor musunuz?” diye soruyor Nagehan Alçı!

O halde açalım Nagehan Alçı’nın kara kutusunu da bu ülkenin insanları neden mutsuz görelim.

YAZDIKLARINDAN SONRA KANSER OLDU

2007 yılında FETÖ’nün Ergenekon kumpasıyla tutuklanmıştı, Muzaffer Tekin.

“Kıbrıs Kahramanı” diye anılan, Kıbrıs Harekâtı’nda üstün cesaret ve feragat madalyası verilen Muzaffer Tekin.

Muzaffer Tekin

Nagehan Alçı, aldı denilen kalemini başladı yazmaya, “Tetikçi”, “Katil”, “Azmettirici”…

Silivri’deki kahraman Muzaffer Tekin FETÖ kumpasını anlattıkça ona yüklendi.

Ve 1 Nisan 2015 yılında yumdu hayata gözlerini Muzaffer Tekin.

Ne yaşadığını en iyi bilen kuşkusuz ailesiydi.

Tekin ailesi, yargıya başvurarak babaları Muzaffer Tekin’in kansere yakalanmasında en önemli etkenlerden birinin Nagehan Alçı olduğunu belirtip dava etti.

Ve mahkeme Tekin ailesini haklı bulup Nagehan Alçı’yı tazminata mahkum etti.

KOMUTANLAR EŞLERİNE AHLAKSIZ SÖZLER

Gelelim, FETÖ’nün Balyoz kumpasına…

Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ tarafından dizayn edilip Genelkurmay Başkanı dahil komutanlar cezaevlerine atılırken aldı yine kalemi eline…

Nagehan Alçı, FETÖ’nün Balyoz kumpası döneminde Twitter’da “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de güneydoğu'daki gaziler için marif takvimine soyunsun!” mesajını paylaşmış ve tepki çekmişti.

Ve hepimizin içini soğutan o soru geldi.

Nagehan Alçı, 2022 yılında Cansu Canan Özgen'in “40” adlı programına konuk olmuştu.

Cansu Canan Özgen, gözleri dolup sesi titreyerek Nagehan Alçı’ya FETÖ’nün kumpas davaları sürecinde hayatlarını kaybeden Ali Tatar, Kuddusi Okkır, Murat Özenalp, Kaşif Kozinoğlu ve Türkan Saylan’ı hatırlattı. Özgen, “FETÖ sanıkları için özgürlük isteyen Nagehan Alçı, hapiste ölen Balyoz ve Ergenekon sanıkları için neden sesini çıkarmadı?” diye sordu.

Yanıtı olmayan ve o günleri acıyla yaşayanların yutkunarak dinlediği bir soruydu.

FETÖ BANKASINDAN ALINAN KREDİ

Nagehan Alçı, her dönemin “kullanışlı kişisi” olma konusunda pek mahirdi.

Kuşkusuz işini yapar ödülünü de alırdı!

İktidarın kumpas davaların “savcısı” olduğu dönemde o da “kalem oynatıcısı” oldu. Televizyon ekranları, gazete köşeleri önüne seriliyordu. Hal böyle olunca lüks bir evi de hak ediyordu!

2013 yılında Bank Asya'dan kredi çekip kamuoyuna göre “yalı” kendisine göre ise “sitede, üç katlı bir binanın bahçe katı dairesi” satın aldı.

AKP - FETÖ KAVGASINDA ‘DURUN SİZ KARDEŞSİNİZ’ ÇIKIŞI

AKP ile FETÖ’nün açıktan kavgaya tutuştuğu dönemde Nagehan Alçı, FETÖ’nün kapatılan Samanyolu TV’sine çıktı ve “AK Parti iktidarı, Fethullah Gülen hareketi taraf değiller. Bunlar birbirlerine alternatif de değiller, birbirlerinin kader arkadaşları ve aynı noktaya bakıyorlar. Hep güç birliği yaptılar” dedi.

Nagehan Alçı’nın 2009 yılında Fethullah Gülen ve cemaatini öven yazıları hala Gülen’in internet sitesinde baş köşede…

FETÖ’nün Türkçe Olimpiyatları, yargıyı, TSK’yı, en kritik kurumları ele geçirmesini ayakta alkışlarken hiç utanmadı ve şunu yazdı:

“FETÖ tabirini ilk kullananlardan biri olarak geriye dönüp onca mücadele, onca tartışmaya ve kavgaya bakıyorum da… Fethullah Gülen bu ülkenin gerçek bir hukuk devleti olmasını engelledi, adalete ve demokrasiye dair umudu olan milyonların geleceğini çaldı…”

Muhalefetin oyları yükselip 6’lı masayla siyasette normalleşmeyi gören Nagehan Alçı önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı görev tanımını “Çok otoriter bir tasavvur” olarak nitelendirdi.

Sonra Ekrem İmamoğlu’na İstanbullunun sevgisini gördü.

AKP VE FETÖ OTOBÜSÜNE İNDİ, İBB OTOBÜSÜNE BİNDİ

Ekrem İmamoğlu 2022 yılında Karadeniz turu yaptı. Bu tura davet edilen isimler arasında Nagehan Alçı da vardı. Nagehan Alçı’nın fotoğrafını İBB otobüsünde görenler tepki gösterdi. Çünkü herkesin hafızası tazeydi. Her kumpasta hem FETÖ’yü hem AKP’yi destekleyen Nagehan Alçı’yı tepki büyüktü.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise o dönem “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu önemsemiyoruz. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama da tepki çekmişti.

NAGEHAN ALÇI MİKSERLİĞE DEVAM EDİYOR HALA…

Her dönemin mikseri olarak adlandırılan Nagehan Alçı, çizgisinde ödün vermeden yoluna devam ediyor.

AKP’yi savunup sonra FETÖ’yü savundu, sonra muhalefete dümen kırar gibi yapıp bekledi. Sonra İBB operasyonlarına karşı çıkar gibi yapıp “AK Parti’nin avukatıyım” dedi.

Üç gün önce…

TGRT televizyonunda Fuat Uğur ile tartışan Nagehan Alçı dümenini gözden geçirdi ve “Ben AK Parti’nin avukatlığını yapıyorum” dedi.

Tabi, kimse dönüp şunu sormadı: 10 Eylül 2025’te “Şu İstanbul’da yaşananlara bakın… Bunca kavga, polis ablukası, zorlama… Yazık değil mi? Etrafınızda tek bir mutlu insan görüyor musunuz? Ülkenin halinden, yaşananlardan rahatsız olmayan, etkilenmeyen var mı?” diyen sen değil miydin?

KESER DÖNER SAP DÖNER, GÜN GELİR HESAP DÖNER

FETÖ kumpaslarından beridir, herkesin dilinde olan bir söz vardır, hatırlarsınız:

“Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner”

Gerçekten de öyle oldu, dünün Silivri hakimleri, savcılar ya kaçtılar ya cezaevine girdiler!

Peki, Nagehan Alçı?

FETÖ kumpasları döneminde ilgili ilgisiz herkesin telefonları dinlenirken, davayla alakasız telefon tapeleri boy boy yayınlanırken, elinde sopasıyla Ergenekoncu, Balyozcu avlamaya çalışan Nagehan Alçı, İBB iddianamesiyle de bir benzerini yaşamış oldu.

Yeniçağ’ın bugünkü haberi çok önemliydi.

İBB iddianamesinde Nagehan Alçı’nın da adı ifade tutanaklarında geçti.

Şüpheli Servet Yıldırım “Benim adıma kayıtlı otel odasında Murat Ongun’la 5-6 saat görüşme yaptılar” dedi.

Hiç unutulmaması gereken bir söz: