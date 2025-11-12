İBB iddianamesinde Nagehan Alçı’nın da adı ifade tutanaklarında geçti. Nagehan Alçı’nın dosyada müşteki ve şüpheli olarak yer almamasına rağmen bir şüphelinin kendisiyle ilgili söylediği bir iddia iddianamede yer aldı.

Dosyanın tutuklularından Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım’ın ifadesinde Nagehan Alçı’nın adı geçti. Servet Yıldırım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye göre Nagehan Alçı ve Murat Ongun’un kendi adına tutulan otel odasında 3 defa görüştüğünü söyledi.



Servet Yıldırım’ın ifadesi şu şekilde:

“Sayın Başsavcılığınızın bana soracağı tüm sorulara bildiğim kadarıyla cevap vermeye hazırım. Ayrıca bir hususu daha açıklamak istiyorum. 2023 yılı içerisinde Zorlu Raffles Otel'de 2604 numaralı benim adıma aylık kiralanmış olan odaya bir kaç kere farklı tarihlerde gazeteci Nagehan Alçı'yı bizzat ben çıkardım. Odada Murat Ongun ile 5-6 saat görüşme yaptılar. 3 ayrı zaman diliminde bu şekilde görüşme sağladılar.”



ASKER EŞLERİNE "SOYUNSUNLAR" DEMİŞTİ



Nagehan Alçı FETÖ dönemindeki kumpas davalarına en büyük desteği veren gazetecilerin başında geliyordu. Hatta o kadar ileri gitmişti ki Balyoz davasında tutuklanan askerlerin eşlerine yönelik çok ağır bir paylaşım bile yapmıştı. Nagehan Alçı asker eşleriyle dalga geçercesine sosyal medya hesabından “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için marif takvimine soyunsun” diye yazmıştı.



