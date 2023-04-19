İBB Üsküdar’daki kaçak kafeyi yıktı. Bir kişi kafenin çatısına çıkıp silah çekmişti

İHA’nın haberine göre, Üsküdar Sahili’nde ruhsatsız olduğu belirlen bir iş yeri, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında içeride insanların olduğunu söyleyerek tepki gösteren vatandaşlar iş makineleriyle yıkıma başlayan ekipleri durdurdu. Tamamen boşaltıldıktan sonra ruhsatsız iş yeri ekipler tarafından yıkıldı.

Mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellen Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı için İBB ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye gelmişti. Üsküdar Belediyesi yetkisinde alanda bulunan kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekmişti.