İBB yeni taksileri tanıttı. Şubat'ta trafikte olacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde şehrin taksi ihtiyacını karşılamak için 15’e yakın denemede bulundu. Geçtiğimiz aylarda toplu taşımanın artmasıyla atıl duruma düşen minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi onaylandı.

İBB de yeni taksi modellerini tanıttı. 1803 minibüsün ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesine karar verildi.

TAKSİ PROTOTİPLERİ TANITILDI

Bunun ardından İBB, yeni taksi dönemini başlatmak için UKOME’den onay çıkmasını beklemeden bu 2 bin 125 adet minibüs ve dolmuşun dönüşümünü kullanarak projesini hayata geçirdi. Bu doğrultuda niteliği yüksek ve teknolojik taksi prototiplerini tanıttı.

ŞUBAT AYINDA AKTİF

Önümüzdeki şubat ayının sonuna kadar 200 ila 300 adetinin trafiğe çıkacağı ve nisan ayı sonuna kadar da tamamının aktif bir şekilde işbaşı yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Tanıtılan prototip modelde Mercedes Vito kullanıldığını görüyoruz. Fakat ilerleyen dönemde bu aracın muadillerinin kullanıldığını da görebiliriz. Ancak genel hatları itibariyle Volkswagen Transporter benzeri araçlara yer verilecektir.

Zira açıklanan özelliklere baktığımız zaman aile seyahatleri, engelli kullanımları ve çok sayıda bavul için geniş iç hacim sunacağı görülüyor . Tabii kamera ve panik butonları gibi 7/24 takip yapabilen güvenlik önlemleri de hem vatandaş hem de çalışanlar için avantaj olacaktır.

YENİ TAKSİLERİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ:

8+1 kişi/ Ailelerin rahatça binebileceği kadar taşıma kapasitesi

Engelli girişine müsait rampalar

Şoför-yolcu arası bas konuş sistemi (Şoför kabini kapalı olduğu için mikrofon ile ses iletilecek)

Uygulama desteği

Yolcu paneli üzerinden konum-rota takibi, tarife-ücret kontrolü ve araç-sürücü bilgilerini görme

Nakit, kart ve uygulama üzerinden ödeme

Güvenlik kameraları

Panik butonu

Şoförler İBB Ulaşım Akademisi’nde 15+ gün eğitim alacak.