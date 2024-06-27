İBB’den Albayrak Grubu’na 626 milyon TL’lik ihale

Düzenleme: Kaynak: Birgün
İBB’den Albayrak Grubu’na 626 milyon TL’lik ihale

İBB, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın da sahibi olan Albayrak Grubu’na 626 milyon TL’lik ihale verdi. Yeni Şafak en son “Haddini bil Ekrem yoksa bildirirler” başlığı atmıştı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca liralık bir ihaleyi Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Grubu'na verdi.

Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 7 Haziran tarihinde "Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi" adıyla bir ihale düzenledi. Söz konusu ihale, 13 Haziran'da imzalanan sözleşme ile 626 milyon TL bedelle Albayrak Grubu'na bağlı Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi.

İhale kapsamında, Albayrak Grubu'ndan 3,5 aylığına araç kiralanacağı belirtildi. Bu ihale, Kamu İhale Kanunu'nun tartışmalı 21/B maddesi kapsamında yapıldı ve bu madde uzun yıllardır "adrese teslim ihale" olarak eleştiriliyor.

Albayrak Grubu, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin sahibi olarak biliniyor. Bu durum, ihaleyle ilgili kamuoyunda dikkat çeken tartışmalara yol açtı.

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