İBB'den Dilan Polat hamlesi. Bütün reklamlarını söktüler

İBB, Dilan Polat ailesine ait kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markanın reklamlarını otobüslerden söktü.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan, ayrıca sosyal medyada günlerdir gündemde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks harcamaları sosyal medyada bir süredir konuşuluyordu.

Dilan Polat'ın eşi, kendisi ve ablası hakkında çıkan iddialara karşılık yaptığı açıklamalar ve hastanelik olması ayrıca dikkat çekti. Ardı ardına gelen olaylar nedeniyle Dilan Polat ve ailesi sosyal medyadan ana haber programlarına kadar söz konusu olmaya devam etti.

Polat ailesinin avukatlarının magazin programına konuk olarak merak edilen sorular karşısında açıklamalarda bulunması ve "4 firması var şahsı var tek tek önümde olması lazım tahmini nereden baksan 7 milyona yakın vergi ödemiştir" sözleri şaşırttı.

Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Dilan Polat bu sözlere açıklık getirerek söz aldı.

İBB REKLAMLARI SÖKTÜRDÜ

İlerleyen saatlerde ise İBB Haber'in X hesabında İETT otobüslerinde Polat ailesine ait olan Rise and Shine kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markanın reklamlarının söküldüğü görüldü.

İBB Haber sayfası, markaya ait reklam afişlerinin İBB otobüslerinden söküldüğü anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.