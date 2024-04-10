İBB’den İmamoğlu’nu hedef alan Haluk Bayraktar’a '31 Mart' vurgulu yanıt

Baykar Genel Müdürü ve Selçuk Bayraktar'ın abi Haluk Bayraktar, İsrail’e jet yakıtı satış iddiaları üzerinden Ekrem İmamoğlu ve İBB’yi hedef aldı. Baykar’a yanıt İBB 'nin resmi sosyal medya hesabından ’31 Mart’ vurgusuyla geldi.

Forbes Dergisi'nin geçen hafta yayınladığı dolar milyarderleri listesinde Türkiye'deki 27 dolar milyarderi olarak giren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail’e jet yakıtı sattıkları iddiaları üzerinden Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldığı sözleri yargıya taşınıyor.

Ticaret Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye 6 aydır sürdüğü saldırılara karşı Türkiye’nin İsrail ile ticareti sonlandırmamasına yönelik eleştiriler ve eylemler üzerine dün 54 ürün gurubunda ihracat kısıtlaması getirildiğini açıklamıştı. Kısıtlama getirilen ürünler arasında uçak benzini ve jet yakıtının da yer alması dikkat çekmişti.

BAYRAKTAR’DAN İMAMOĞLU’NA: TASMALI KÖPEKLERİNİ SALDIRTMAYI BIRAK

Sosyal medyada Baykar’ın jet yakıtı sattığı iddiaları üzerine açıklama yapan Haluk Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle hedef aldı.

Bayraktar, iddiayı İmamoğlu’nun iletişim kampanyalarını yürüten strateji ekibinde yer alan bir İBB çalışanının ortaya attığını ileri sürdü ve şunu dedi:

“Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. ‘Alevilerin de pkk’sı olmalı’ diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.”

YANIT İBB’DEN YANIT GELDİ: HUKUK SÜREÇ BAŞLATILACAK

Bayraktar’a yanıt İBB’nin resmi hesabından geldi. 31 Mart vurgusu yapılan yanıt şöyle:

“Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür.

Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır.

Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz.

Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor.

Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir.”