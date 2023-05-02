İBB'den kritik açıklama. İstanbul'daki askeri alanlara ne oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen günlerde İstanbul Başakşehir'deki 12 milyon 491 bin 873 metrekarelik askeri alanı "rezerv yapı" alanı ilan ederek imara açmıştı. Son olarak İstanbul'daki askeri alanların imara açılması yeniden gündeme geldi.

Öte yandan Şehir plancısı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından, "İstanbul'daki askeri alanlara ne oldu?" başlıklı paylaşımda bulundu.

Gökce paylaşımında, "2016 yılında hükümet askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldı. Bu alanların yeşil alan olarak kullanılacağı söylendi. Peki; yeşil alan, sosyal donatı alanı, altyapı veya deprem toplanma alanı olarak kullanılabilecek bu alanlara ne oldu?" diyerek şöyle devam etti:

"2009 tarihli 1/100000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'nda askeri alanların tasfiyesi halinde bu alanların öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, hal, mezarlık, yeşil alan vb.) alanları olarak kullanılması gerektiği belirtilmektedir"

Bu çok önemli bir karar olduğunu açıklayan Gökce, "Askeri alanların lüks konut üretmek için değil eksik olan sosyal ve teknik altyapıyı kurmak için kullanılması öngörüldü. Ama ne oldu? Mesela Ayazağa'daki Jandarma Genel Komutanlığı'na ait yer aşağıdaki Maslak 1453 projesine dönüştü" dedi.

2016 yılından sonra da askeri alanların lüks konut üretimi için kullanılmasına devam edildiğini söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, konuya ilişkin üç örnek vererek şunları söyledi:

"Çekmeköy İlçesi'ndeki 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na ait Çekmeköy Kışlası'nın bulunduğu arazi yapılaşmaya açıldı. Ormanköy ve Çınarköy projesi inşaatına başlandı.

Beşiktaş'ta bulunan Jandarma Dikimevi arazi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2018 yılında konut imarına açıldı, 5 kat sınırı getirildi. Bakanlık satışı sonrası kat sınırı değiştirildi ve 8 kata çıkartıldı. Şimdi burada lüks rezidans projesi var.

Yine Beşiktaş'ta 6 askeri lojman TOKİ'ye devredildi. Bu alan 13 Ocak 2021'de "rezerv yapı alanı" olarak ilan edildi. 1 Şubat'ta bu sefer ticaret+turizm+konut alanı olarak plana işlendi. Buraya AVM, otel, rezidans yapılması mümkün hale getirildi

Cumhurbaşkanı daha önce bu alanların "yeşil alan olarak kalacağını" ifade etmiş, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki 2017 yılında "Hepsi yeşil alan olacak" diye teminat vermiş, mevcut Bakan da "Hiçbir zaman askeri alanları biz rant olarak görmedik" demişti.

Halbuki 2009 yılında onaylanan çevre düzeni planından bugüne dek, 15 bin 304 hektar olan askeri alanın yüzde 21'inin bu statüsü kaldırılmıştır.

Askeri alandan çıkan yerlerin; yüzde 10,4'ü konut, yüzde 6,4'ü ticaret-konut-turizm, yüzde 1'i ise sanayi olarak planlanmıştır.

Yukarıda yer alan 3 projenin de yer aldığı 18 projenin 8'inde lüks konut projeleri hayata geçirilmiştir. Adres bilgilerinde ise üretilen konutların yüzde 40,5'i BOŞ gözükmektedir.

Yani bu alanlar kamu yararına değil rant aktarımı için kullanılmıştır."

Gökce, 10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'un Mahmutbey ve İkitelli mahallelerinde bulunan ve 12,4 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası arazisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "rezerv alan" ilan edildiğini açıklayarak, bu kararla birlikte İstanbul'un anayasası olarak nitelendirdiğimiz 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı ve arazinin fonksiyonu "askeri alan"dan "Kentsel Gelişme Alanı" ve "Kentsel- Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı"na dönüştürüldüğünü söyledi.

Gökce son olarak şunları söyledi:

"Başakşehir'deki bu alan: İstanbul’da riskli alanlarda ve riskli binlarda yaşayan binlerce vatandaşımızın acil barınma ihtiyacı için değerlendirilmeli.

Rezerv yapı alanı imar koşulu amacı çerçevesinde uygulanmalı.

Sosyal yardımlı konutlar ile sosyal kiralık konutların üretimine konu olmalı.

Geniş bir bölge parkı ve kent ormanı yapılarak vatandaşların huzur ve mutluluğu için kullanımı sağlanmalı

Riskli binada yaşayan kiracı ve mülk sahiplerinin konutları yenilene kadar 24 aya varan süreyle burada yapılacak konutlara taşınması sağlanmalı.

16 milyon İstanbullu ve tüm halkımıza ait olan, yapı stoğumuzun güçlendirilmesi, halkın yeşil alanlara kavuşması için kullanılabilecek alanların bir kez daha ranta kurban edilmemesini umuyor, sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunuyorum."