İBB'den metrolarda 23 nisan süslemesi: Mehmet yürüyen merdiveni durdurma

Kaynak: Haber Merkezi
İBB'den metrolarda 23 nisan süslemesi: Mehmet yürüyen merdiveni durdurma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yürüyen merdiven göndermeli 23 Nisan süslemesi. Seçim öncesi İBB’den metrolara 23 Nisan süslemeleri: Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma

Yarın 23 Nisan...Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İşte bu bayram öncesi İstanbul'daki metrolar süslemeler asıldı. O süslemelerde yürüyen merdiven sabotajlarına gönderme vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye İBB'den seçim öncesi saboaja uğrayan metro ve metrobüs yürüyen merdivenleriyle ilgili olarak dikkat çeken bir 23 Nisan süslemesi geldi.

İBB 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla metrolara süslemeler astı. Ancak o süslemelerde ince ince bir gönderme vardı. En dikkat çekeni ise sabotajlara gönderme yapılarak “Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metroları Türk bayrağı ve çeşitli süslemeler astı.

O süslemeler "Ural bacaklarını toplayarak otur", "Anne bak treni kadın sürüyor","Furkan bağırarak, konuşma", "Lale, öncelik tanı" şeklindeydi. Ancak en çok dikkat çekeni ise "Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma" oldu.

Çünkü o süslemede ince bir gönderme vardı. Seçim öncesi İBB'yi kötü göstermek için bir çok kez İstanbul'un metro istasyonları ve metrobüs duraklarındaki yürüyen merdivenler bazı kişilerce acil durum düğmesine basarak, durdurmuştu. İşte bu sabotajcılara “Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma.” denilerek gönderme yapıldı.

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Fotoğraf: Ramazan Süzen-YENİÇAĞ

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