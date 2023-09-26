İBB'den üniversite öğrencilerine 6 bin TL. Başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine destek amaçlı burs desteği programı başlattı.

"Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine geri ödemesiz 6 bin TL verilecek. Başvurular, 20 Ekim tarihine kadar İBB’nin “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 6 bin liralık eğitim yardımında bulunuyor.

Bu destek için başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

“İSTANBUL SENİN” ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK

Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. Bugün başlayan başvurular 20 Ekim tarihine sonlanacak.

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. “Genç Üniversiteli Desteği” kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye destek sağlandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 51 bin 992 öğrenciye destek verildi. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ise 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz eğitim yardımı yapıldı.

GENÇ ÜNİVERSİTELİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- T.C. vatandaşı olmak,

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

- Ön lisans-lisans iğrencileri için üst yaş sınırı 30,

- Yüksek lisans-doktora eğrencileri için üst yaş sınırı 40,

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak,

TALEP EDİLEN EVRAKLAR

- Sabıka kaydı almadığına dair belge,

- Disiplin cezası almadığına dair belge,

- Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi,

- Öğrenci belgesi,

- Transkript belgesi,

- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için yüzde 100 bursluluk belgesi,

- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, maaş bordrosu vb.),

- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

- Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.