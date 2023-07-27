İBB’nin 3 bin yeni taksi teklifi reddedildi. Amaçları İBB’yi çalıştırmamak

İBB’nin taksi sayısını artırmak için yaptığı bir girişim daha engellendi. UKOME’den çıkan karar ile İBB’nin 3 bin yeni taksi teklifi kabul edilmedi. Taksi teklifini reddetmesinin arkasında İBB’yi çalıştırmama amacı olduğu belirtiliyor.

İBB’nin 3 bin yeni taksi teklifi reddedildi. Amaçları İBB’yi çalıştırmamak

UKOME toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 zam yapılmasına karar verildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi. Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 zam yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 400'den 630 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 400'den 630 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 15'ten 25 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 20'den 30 liraya, otomobillerde 40'dan 60 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 50'den 80 liraya, kamyon ve otobüsler için 75'ten 120 liraya, iş makineleri için ise 100'den 150 liraya yükseltilmesine karar verildi.

UKOME toplantısında minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararı ise kabul edildi. İBB'nin 3 bin yeni taksinin ihdas edilmesi teklifi de reddedildi.

TAKSİ SAYISININ ARTIRILMASI TEKLİFİ DEFALARCA REDDEDİLDİ

İBB’nin taksi sayısını artırma teklifi defalarca UKOME’de reddedilmişti. Son olarak revize edilen teklif kabul edilerek 2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürülmesine karar verilmişti. UKOME’nin devamlı olarak taksi teklifini reddetmesinin arkasında İBB’yi çalıştırmama amacı olduğu belirtiliyor.

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