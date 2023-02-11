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İBB'nin iki feribotu Hatay'a gidecek

Çalışma kapsamında 2 feribota gıda, hijyen, giysi ve tıbbi malzemeler olmak üzere acil insani yardım malzemeleri yüklendi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:27
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İBB'nin feribotları Hatay'a gidiyor

İBB'nin iki feribotu Hatay'a gidecek
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Yenikapı İDO İskelesinden hareket edecek feribotlardan biri olan Orhangazi feribotu içerisine kurulan mutfak, yaşam ve barınma alanları, revir, psikolojik danışma odaları ve oyun alanlarıyla bölgede hizmet verecek. Gemide mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak ve güvenlik personeli ile kreş öğretmeni görev alacak.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, atıl haldeki feribotların kısa bir sürede dönüştürüldüğünü belirterek, "Bu gemilerimiz daha önce ulaşım için kullandığımız gemilerimizdi. Bunları yaşam merkezleri haline getiriyoruz. 1200'er kişiyi buralarda misafir edeceğiz. Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde gemilerimizi donattık. Sadece nakliye anlamında değil orada bir yaşam alanı oluşturmak anlamında bu gemilerimizi teçhiz etmiş vaziyetteyiz." dedi.

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da yaklaşık 30 saatlik bir sefer süresinin ardından gemileri İskenderun limanına konuşlandırmayı planladıklarını belirterek, "Liman başkanlıklarından izinleri aldık. Rota sırasında yola bağlı liman değişiklikleri yaşanabilir ama şu anda liman planlarımız belli. Bu içinde bulunduğumuz gemimiz yaşam alanı, diğer gemimiz transfer odaklı planlandı." diye konuştu. (AA)

 

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