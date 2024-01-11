İBB’nin trafiği rahatlatacak projesini bakanlığın reddettiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için 2021 yılında başlattığı çalışmanın bakanlık tarafından engellendiği anlaşıldı.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bahçeşehir ilçesi Mahmutbey Gişeler Mevkii Tem Katılım Yolu Projesi, 31 Ağustos 2021 tarihinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’ne resmi bir yazıyla gönderildi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan imzasıyla onay için gönderilen projeye yanıt alınamadı. Bunun üzerine İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, bir hatırlatma yazsısı gönderdi. Gönderilen yazıda, “Proje dosyası ve taslak protokol incelenip onaylanmak üzere ilgi yazıyla tarafınıza gönderilmiş olup, söz konusu projede uygulama projelerine başlayabilmesi için idarenizin kurum görüşü ve onayı gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

"MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

İBB’nin başvurusundan tam 16 ay sonra, 5 Ocak 2013 tarihinde yanıt verildi. KGM 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdür Yardımcısı Arif Yıldız imzasıyla İBB’ye gönderilen yazıda, “Bölge müdürlüğümüzün yol ağında yer alan TEM otoyolu Mahmutbey Batı kavşağı ile Mahmutbey Gişeler arası kesimde, trafik yoğunluğundan kaynaklı sıkıntıların çözülmesi amacıyla proje alternatiflerine yönelik çalışmalar, bölge müdürlüğümüzde yürütülmektedir” açıklaması yapıldı.

Fakat geçen süre boyunca, KGM tarafından herhangi bir çalışma yapılmadı. AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise, İBB’nin iki yıl önce çözmek istediği fakat engellenen Mahmutbey gişelerindeki trafik yoğunluğunu çözmeyi vaat etti.

İBB’nin hazırladığı proje kabul edilmiş olsaydı, proje tamamlanmış olacak ve Tem Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan gişeler yönüne katılım ile TEM İkitelli çıkışı bölümünde yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek için TEM otoyoluna katılım mesafesi uzatılacaktı.