İBB'ye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var...

CHP'li belediyeler süren operasyonlar devam ediyor. Bu sefer 19 Mart'tan bu yana dalgalar halinde İBB'ye yapılan operasyonların devamı niteliğinde yeni bir operasyon daha yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in de aktardığı bilgilere göre; Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Müşaviri Deniz Erzincan ve Satınalma Uzmanı Cüneyt Özdemir gözaltına alınanlar arasında oldu.

Gözaltına alınanların listesi ise şu şekilde;

Erdinç Karataş, Ahmet Kudu, Erdal Günaydın, Muzaffer Hacımustafaoğlu, Can Karataş, Abdullah Karataş, Metin Demirci, Oktay Nuri Çelik, Ali Haydar Özkazanç, Murat Timuçin Altıer, Deniz Erzincan, Ali Cüneyt Özdemir, Gülşen Çokyiğit, Taylan Çokyiğit yer aldı.