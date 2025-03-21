İBB'ye kayyum atanırsa CHP ne yapacak? Özgür Özel'den flaş açıklama

Özgür Özel diğer yandan Ekrem , İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının CHP'nin oylarını daha da artıracağını belirtti.

KAYYUM ATANIRSA NE OLACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kayyum atanması durumunda nasıl bir tutum sergileyeceklerini Reuters'a açıkladı. Özgür Özel, “İBB'ye kayyum atanırsa belediye binasından çıkmayacağız ve kayyuma direneceğiz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinden gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, bu durumun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin oylarını artıracağını söyledi. Özgür Özel bu soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecekteki seçimlerden korktuğunu ispatladığını söyledi.

Özel, kayyum atama ihtimaline karşı güçlü bir duruş sergileyerek, İBB’nin kendi yönetiminde kalması gerektiğini savundu ve kayyuma karşı tüm gücüyle direneceklerini vurguladı.

"KORKTUĞUN KALABALIKLAR SANA SESLENİYOR"

Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada da 'Erdoğan görüyor musun? Korktuğun kalabalıklar sana sesleniyor' demişti.

Özgür Özel, devasa bir kalabalığın toplandığı Saraçhane'deki konuşmasında "Saraçhane'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ne mesaj verecek? Saraçhane'de Özgür Özel konuşmuyor, Saraçhane'de Saraçhane konuşuyor, İstanbul konuşuyor, sizler konuşuyorsunuz. Ona sesleniyorsunuz. İradenizi tanımayan, oy kendisine verilince baş tacı eden ama başkasına verilince o iradeyi hiçe sayana sesleniyorsunuz. Duyuyor musun Erdoğan, görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey, kalabalıklar sana sesleniyor." demişti.