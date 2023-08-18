İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesinden uzun yaşamanın sırrı ortaya çıktı

İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesinden çıkan baklava, çam fıstığı ve ısırgan otuyla beraber insanların yaşamanın uzayacağı bildirildi.

İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesinden uzun yaşamanın sırrı ortaya çıktı

Editör: Osmancan Erok

İnsanların sağlıklı yaşam ve yaşam kalitelerini artırmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesinden dikkat çeken ömrü uzatan besinler ortaya çıktı.

İşte o besinler…

Isırgan otu

Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri de beraberinde getirdiği biliniyor.

Boğaz ve akciğerlerdeki mukoz azaldığında kişi nefes alma zorlukları yaşıyor. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına neden oluyor.

İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun da ısırgan otu olduğunu belirtiyor.

Bakla

İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli olarak bakla tüketilmesini önerdi.

Cildin parlaklığı yıllara yenik düşebiliyor. Zamanla yorulan ve parlaklığını kaybeden cilt kişiyi soluk ve halsiz gösterebiliyor.

Çam fıstığı

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesi tavsiye ediliyor. İbn-i Sina bu detayın altını reçetesinde özellikle çizdiği bildirildi.

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