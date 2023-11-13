İbn-i Sina'nın yüzyıllık reçetesi ortaya çıktı. Sadece bir kaşığı yetiyor

Mynet'in haberine göre, yüzyıllar öncesinde sağlık alanında yaptığı çalışmalar sayesinde tıp bilimine ışık tutan alimin kitabında bahsettiği bu karışım öksürüğü anında bıçak gibi kesecek.

İbn-i Sina, yüz yıllar önce sağlık alanında yaptığı çalışmalarla günümüze ışık tutuyor. Birçok hastalık ve rahatsızlık için çözümlerini not ederek günümüze gelmesini sağlayan hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın bu tarifi kuru öksürüğe şifa olacak.

Hava soğukluklarının artması ile birlikte nezle, grip ve soğuk algınlığı hastalıklarında artış yaşanmaya başlandı. Halsizlik, öksürük ve burun akıntısı yaşayanlar doğal yöntemlerle iyileşmek istiyor.

İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ‘’El Kanun Fi' Tıbb’’ eserinde bahsettiği tarifler sayesinde öksürüğünüz bıçak gibi kesilecek ve halsizliğiniz yok olacak. İbn-i Sina'nın bu tariflerden ilki keten tohumu ve bal karışımıdır.

KETEN TOHUMU – BAL KARIŞIMI

Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bu karışımı, sabah uyandığınızda ve gece yatmadan önce bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

KAYNATILMIŞ ÜZÜM SUYU

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir kap içerisinde pişirin. Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan için.