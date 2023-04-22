İbrahim Büyükak’tan jönlere gönderme: Karizmalarını çizdirmek istemiyorlar

Komedinin sevilen ismi İbrahim Büyükak jönlerin neden komedi filmlerinde yer almadığına ilişkin fikirlerini belirtti.

İbrahim Büyükak’tan jönlere gönderme: Karizmalarını çizdirmek istemiyorlar

Editör: Bengü Zorlu

Son olarak “Özür dilerim” adlı filmiyle güldüren İbrahim Büyükak, jönlerin neden komedi filmlerinde yer almadığına farklı bir bakış açısı getirerek bir gün jönlerden biriyle çalışmak istediğini söyledi.

“KARİZMALARINDAN TAVİZ VERMEK İSTEMİYORLAR”

Büyükak komedi yapımlarında yer almak istemeyen jönleri kastederek, “Karizmalarından taviz vermek istemiyorlar” diyerek, “Benim öyle bir projem var. Bir komedyen bir jön aynı yapımda. Bence öyle jönlerimiz de var ama taviz vermek istemiyorlar. Bu arada kariyersel olarak hakları tabi, eleştirmek için söylemiyorum ama öyle bir komedi oynamak istiyorum diyen jönle beraber bir komedi yapmak isterim” dedi.

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Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile birlikte başrolleri paylaşan İbrahim Büyükak “Özür Dilerim” projesiyle senaristlik ve oyunculuğa sinama yönetmenliğini de eklemiş oldu.

Sevilen komedyen Büyükak’ın yazıp yönettiği film 14 Nisan'da Disney Plus'ta yayınlandı.

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