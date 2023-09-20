İbrahim Çelikkol evini açtığı depremzede bebekle buluştu! 'Güzel yürekli adam'

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek olmuştu.

BİR YIL ÇADIRDA KALMIŞTI

Depremin ilk gününden beri bölgeye giderek, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olan İbrahim Çelikkol, gece gündüz demeden canla başla çalışmıştı.

1999 yılındaki Gölcük depremine İzmit’te yakalanan oyuncu, yaklaşık bir yıl çadırda kaldığını söylemişti.

ZİYARETE GİTTİ

Başarılı oyuncu deprem bölgesine gittiğinde yardım elini uzattığı aileler arasında 8 günlük Asya bebek ve ailesini de vardı. Geçtiğimiz günlerde Adana’ya giden Çelikkol, şimdi 8 aylık olan Asya bebeği ziyarete gidince gerçek ortaya çıktı.

"ASYA 8 GÜNLÜKTÜ BİZİ AĞIRLADI"

Bebeğin annesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu dünyanın en güzel öncesi ve sonrası. Tam 6.5 ay sonra Asya'yla bir aradalar. Bu güzel yürekli adam depremde bize evini açtı. Asya 8 günlüktü bizi İstanbul’da evinde ağırladı. Bu yüzden benim kızımın biricik amcası." ifadelerini kullandı.