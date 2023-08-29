İbrahim Çelikkol ile Dilan Çiçek Deniz’i buluşturan ‘Kadınım’ dizisinde kriz çıktı

Son olarak ‘Bir Zamanlar Çukurova’ adlı diziyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol’u ekranlara döndüren, ‘Güneş Tutulması’ kod adlı ile duyurulan ‘Kadınım’ dizisi sete çıkmadan büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz günlerde de estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz’in kadrosuna katıldığı, evli ve 2 çocuklu Yaşar ile genç ve güzel aşçı Güneş’in dramatik aşkını anlatan dizide patlak veren kriz sonrası dizinin çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

İKİ YAPIMCI ARASINDA GERİLİM

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; NGM imzalı ‘Kadınım’ dizisi, senaristleri Ayça Mutlugil ve Nuray Uslu tarafından ‘Güneş Tutulması’ adıyla ilk olarak Pastel Film’e yazılmış. O dönem ilk 2 bölümü hazırlanan dizi, daha sonra proje aşamasında rafa kaldırılmış.

Senarist Ayça Mutlugil ve Nuray Uslu diziyi bu sezon için NGM’ye sundu. Hikayesinden etkilenen yapım şirketi dizi için ATV ile anlaştı. ‘Güneş Tutulması’nın hakları elinde bulunan Pastel Film ile NGM arasında olumlu giden görüşmeleri son anda bozuldu. Pastel Film son noktada projenin haklarını NGM’ye devretmekten vazgeçti. Yaşanan bu krizin nasıl sonuçlanacağı bilinmezken, dizinin çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu oldu.

