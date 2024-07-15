İbrahim Hacıosmanoğlu o iş insanıyla anlaştı

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
İbrahim Hacıosmanoğlu o iş insanıyla anlaştı

TFF Başkanlık seçimleri yaklaşırken İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki ikinci isimde belli oldu.

18 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi’nin karşısında aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu kolları sıvadı.

Anadolu’yu karış karış gezip TFF delegelerini ikna etmeye çalışan Hacıosmanoğlu bir yandan da yönetim kurulunu oluşturmaya çalışıyor.

Başkan Vekili görevi için Mecnun Otyakmaz ile anlaşan Hacıosmanoğlu bir isim ile daha el sıkıştı.

TFF delegesi ve yorumcu olan Ahmet Çakar’ın sosyal medya paylaşımına göre Hacıosmanoğlu seçilmesi halinde Prof.Dr Zehra Neşe kavak’a yönetim kurulunda görev verecek.

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK KİMDİR?

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, tıp, akademi ve iş dünyasında saygın bir isimdir. Perinatoloji alanında uzmanlaşmış Kavak, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önemli görevler üstlenmiştir.

3D-4D ultrasonografi ve gebelikte invaziv girişimler konularında uzmanlaşan Kavak, bu alanlarda yurt dışında yayınlanmış kitaplara da sahiptir.

Sayısız ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Kavak, 2004 yılında Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçilen ilk Türk olmuştur.

Eğitim ve bilim alanındaki öncü çalışmalarıyla da Türkiye'ye önemli katkılarda bulunan Kavak, halen Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kent Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü olarak görev yapmaktadır.

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