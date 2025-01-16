İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemleri fırçaladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakem eğitim seminerinde açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu hakemleri sert bir dille uyararak daha dikkatli bir şekilde maç yönetmelerini istedi.

HAKEMLERİ FIRÇALADI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarının ön plana çıkmasının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu, eğitim seminerinde hakemleri pozisyonlar konusunda uyardı. Umut Eken'in haberine göre Hacıosmanoğlu bu sözlerle hakemlere sert çıktı.

- Barış Alper Yılmaz geçen hafta yardımcı hakeme küfür ediyor, kart görmüyor. Kim o, hanginiz o yardımcı hakem?"

- İki tane kulüp sidik yarışında. Burada kadın hakemlerimiz de var kusura bakmasınlar. O iki kulüp yarışırken, diğerlerini mağdur etmeyin.

Yunus Akgün, Galatasaray - Trabzonspor maçında rakibine dirsek atıyor. Hadi hakem görmedi. VAR hakemi neden müdahale etmiyor, neden atmıyorsunuz o oyuncuyu?

- Yine bir dernek mevzusu 100 bin lira para işi varmış. Kim o hakem? Nedir bu mevzu?

- (MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ‘Başkanım burada şimdi isim vermeyelim’ diyerek konuyu kapatmış)