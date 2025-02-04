İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler

Galatasaray haftayı Gaziantep FK karşısında üç puanla tamamlarken karşılaşmanın ardından Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu değerlendirmeler yaptı.

"FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTMAK İÇİN..."

İbrahim Hatipoğlu "Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı, bu kez Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler. İki sarı karttan, iki kırmızı kart vardı. Dünkü kadar fahiş hakem hatası olmadı ama yine hakem hataları oldu. Umarım hakem hataları biter ve adil, rekabetçi bir ortamda mücadele ederiz. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeliyiz. Bu sene zor, 25. şampiyonluk kolay olmayacak. Takımı güçlü hale getirmek ve yarış sonunda 25. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz.

Yabancı orta hakem talebimiz olmadı ama yabancı VAR hakemi talebimiz oldu. Biz iyi hakemden yanayız. Yabancıdır, hepsi iyidir, adaletlidir gibi açıklama yapmak doğru değil! Biz yabancı veya yerli de olsa, iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için kriterler konulmalı ve standardı yüksek hakemler gelmeli." ifadelerini kullandı.