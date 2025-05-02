İbrahim Seten'den Salvatore Foti hakkında skandal iddia

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcı Salvatore Foti hakkında İbrahim Seten önemli iddiayı gündeme taşıdı.

"TAKIM SOYUNMA ODASINDAYKEN FOTİ SİGARA İÇTİ"

İbrahim Seten "Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti. Bütün olayların içinde olan adam. Barış Alper'e ana avrat küfür eden. Anderlecht maçına ara verildiği esnada stad dışına çıkıp sigara içmiş. Salvatore takım soyunma odasındayken sigara içiyor. Maç başlayınca atıyor sigarayı içeriye giriyor. Mourinho ve ekibi bu kadar sallamıyor Türkiye'yi bence." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER'LE TARTIŞTI

Foti Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçında Barış Alper ile tartışma yaşamış ve saha karışmıştı. Olayda Foti'nin Alper'e küfür ettiği ortaya çıkmıştı.