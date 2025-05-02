İbrahim Seten'den Salvatore Foti hakkında skandal iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Seten'den Salvatore Foti hakkında skandal iddia

Gazeteci İbrahim Seten Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti hakkında önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcı Salvatore Foti hakkında İbrahim Seten önemli iddiayı gündeme taşıdı.

"TAKIM SOYUNMA ODASINDAYKEN FOTİ SİGARA İÇTİ"

İbrahim Seten "Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti. Bütün olayların içinde olan adam. Barış Alper'e ana avrat küfür eden. Anderlecht maçına ara verildiği esnada stad dışına çıkıp sigara içmiş. Salvatore takım soyunma odasındayken sigara içiyor. Maç başlayınca atıyor sigarayı içeriye giriyor. Mourinho ve ekibi bu kadar sallamıyor Türkiye'yi bence." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER'LE TARTIŞTI

Foti Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçında Barış Alper ile tartışma yaşamış ve saha karışmıştı. Olayda Foti'nin Alper'e küfür ettiği ortaya çıkmıştı.

Son Haberler
Atık sular can suyuna dönüşüyor
Atık sular can suyuna dönüşüyor
Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Motorbot denizin ortasında arızalandı! Konyaaltı açıklarında kurtarma operasyonu
Motorbot denizin ortasında arızalandı! Konyaaltı açıklarında kurtarma operasyonu
Trendyol Süper Lig'de nisan ayının en güzel golü açıklandı! Füze emojisiyle paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'de nisan ayının en güzel golü açıklandı! Füze emojisiyle paylaşıldı
Samsunspor olağanüstü genel kuruluna 60 kişi katıldı
Samsunspor olağanüstü genel kuruluna 60 kişi katıldı