İbrahim Tatlıses’in gelininden karnı burnunda pozlar geldi

6 aylık hamile olan İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli karnı burnunda pozlarını paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in gelininden karnı burnunda pozlar geldi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor.

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Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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“HAFTA ARASINDAN SELAMLAR”

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda “İki erkek bebek bekliyoruz” açıklaması yapan Şefkatli 6. ayından fotoğraflar ekledi. Karnı iyice büyüyen ünlü fenomen, “Hafta arasından selamlar” notunu yazdı.

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"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Bebekleri sabırsızlıkla bekleyen babaanne Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş; "Çok heyecanlıyız. İkiz olacağını ilk duyduğumuz zaman çıldırdık, delirdik. Bizim ailemizde ikiz yok ama İbrahim beyin ailesinde varmış. Bu da benim oğluma nasip oldu" demişti.

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