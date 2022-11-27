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Dilan Çıtak o görüntüye tepki göstererek isyan etti: Rezillik! Polisimizi ne için görevlendirmişler...

Konya'da hayvan barınağında köpeklerin vahşice öldürülmesi sonrası hayvan severler soluğu Konya'da aldı. Köpekleri barınaktan almak isteyen hayvan severleri engellemek için barınak önüne polis barikatı kuruldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da pek çok vatandaş gibi gördüğü fotoğrafa sinirlendi

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 08:45
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak,Konya'da hayvan barınağı önüne kurulan polis barikatına isyan etti

Dilan Çıtak o görüntüye tepki göstererek isyan etti: Rezillik! Polisimizi ne için görevlendirmişler...
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Konya'da belediyeye ait hayvan barınağındaki köpekleri başına kürek ve sopayla vurarak öldüren kişilerin görüntüleri başta sosyal medya olmak üzere tüm yurtta infiale yol açmıştı.

Yaşanan dehşet görüntülerin ardından hayvan dernekleri Konya'ya giderek o barınakta kalan köpekleri kurtarmak istedi. Barınağa girişlere ise polis barikatları konuldu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da pek çok vatandaş gibi bu görüntüleri görünce çileden çıktı.

Geçtiğimiz günlerde evlenen Dilan Çıtak o görüntüyü paylaşarak "Rezillik! Polisimizi ne için görevlendirmişler... Yazıklar olsun" dedi.

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