İbrahim Tatlıses’in kızı ulusal yas kararına isyan etti

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısından sonra Türkiye'de de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yas kararı sonrası isyan etti.

İbrahim Tatlıses’in kızı ulusal yas kararına isyan etti

Türkiye'de, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli yas ilan edilmesinin ardından pek çok konser de iptal edildi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise sosyal medyadan isyan etti.

Dilan Çıtak paylaşımında "Milli yas sebebiyle etkilenen tek sektör neden müzik sektörü. Evlendirme, temizlik, yemek programları ve bilimum bu tarz programlar hâlâ TV'de... Müzik sektöründeki insanlar için çalışmak sanırım bir lüx olarak algılanıyor?

Milli yas ise bu, sen de TV'lerdeki bu konsept her mecraya yas getireceksin. Sadece sanatçıyı ve müzik sorumlu bırakılmamalı" dedi.

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