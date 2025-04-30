İbrahim Tatlıses'in serveti ortaya çıktı! Saymakla bitmiyor

Kaynak: Posta Gazetesi
İbrahim Tatlıses'in serveti ortaya çıktı! Saymakla bitmiyor

Kızı Dilan Çıtak ve yakın dostu ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses’in serveti saymakla bitmiyor. Tatlıses’in mal varlığı duyanların ağzını açık bıraktı.

Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses şimdi de servetiyle gündem oldu. Tatlıses geçtiğimiz aylarda da yeniden tedaviye başladığını duyurmuştu.

MAL VARLIĞI SAYMAKLA BİTMİYOR

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses kızı ve yakın arkadaşıyla yaşadığı sorunların ardından şimdi de mal varlığıyla gündeme geldi. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in servetini duyanların ağzı açık kalıyor.

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Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı var.

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Ayrıca birçok ilde yayın yapan Tempo TV de İbrahim Tatlıses'in imzasını taşıyor.

Tatlıses’in araç filosu da dillere destan nitelikte. 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı İmparator’un kullanımında.

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