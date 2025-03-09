İbrahim Tatlıses'in torunu güzelliğiyle mest etti! Sır gibi saklıyordu

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İbrahim Tatlıses'in torunu güzelliğiyle mest etti! Sır gibi saklıyordu

Kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses şimdi de sır gibi sakladığı torunu ile gündem oldu. Tatlıses’in torunu güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Tatlıses bu kez torunu Berfin ile gündem oldu.

Ekranlardan uzak büyüyen Berfin güzelliğiyle herkesi kendisine büyüledi. Tatlıses'in torununa sosyal medyadan yorum yağdı. Berfin için 'çok güzel', 'maşallah güzel kız' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

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Tatlıses'in torunu Berfin'in Harran Üniversitesi, Reklamcılık Bölümü mezunu olduğu ve eğitimine yurt dışında devam edeceği öğrenilmişti.

Karakeçili'nin için İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne başvurduğu ortaya çıkmıştı.

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KAÇ ÇOCUĞU BULUNUYOR?

Ünlü türkücü, ilk evliliğini Adalet Durak ile yaptı. Bu evlilikten Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu dünyaya geldi. Ardından Perihan Savaş ile evlenen Tatlıses'in bu birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı oldu.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve 7'nci kez baba olmuştu.

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