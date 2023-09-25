İbrahim Tatlıses’ten olay yorum. Pınar Deniz'in performansına kayıtsız kalmadı

İbrahim Tatlıses, dün akşam 3. sezonuyla ekrana gelen Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in performansına hayran kalınca yorum yapmakta gecikmedi.

İbrahim Tatlıses’ten olay yorum. Pınar Deniz'in performansına kayıtsız kalmadı

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan ve Uğur Polat'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 3. sezon ilk bölümüyle ekrana geldi.

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Diziyi izleyen İbrahim Tatlıses, Pınar Deniz'in oyunculuğuma hayran kaldı.

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"BÜTÜN EKİBİ TEBRİK EDİYORUM"

Zaman zaman izlediği dizilerle ilgili görüşlerini dile getiren İbrahim Tatlıses, son olarak Yargı dizisini izledi. Başrol Pınar Deniz'in oyunculuk performansına sessiz kalamayan Tatlıses, X hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Deniz bitirdin beni kızım ya. Ne Yargı'ymış be arkadaş bütün ekibi tebrik ediyorum başarılarınız daim olsun arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

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