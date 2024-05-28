İbrahimoviç yeşil sahalara dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İbrahimoviç yeşil sahalara dönüyor

Milan, Stefano Pioli ile yollarını ayırmasından sonra yeni teknik direktör arayışına girerken, Zlatan Ibrahimovic'in gelecekte antrenörlük işine girebileceğini ima etmesiyle dedikodular alevlendi.

Milan'ın önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir teknik direktörle anlaşması bekleniyor. İtalyan kamuoyunun Paulo Fonseca'nın geçen Cumartesi duygusal bir şekilde kulübe veda eden Stefano Pioli'nin yerini almasına kesin gözüyle bakarken yeni bir dedikodu furyası ortalığı kasıp kavuruyor.

Dedikoduların başlangıcı geçmişte Milan forması giyen Zlatan İbrahimoviç'in yakında antrenör olarak yeşil sahalara döneceğini açıklaması oldu.

Ibrahimovic, Milan'daki teknik direktör kulübesinden bir fotoğraf yayınladı ve futbolcuların sahadaki dizilişine gönderme yapan "4-3-3" ibaresini yazdı. Bununla birlikte İtalyan medyasında ve sosyal ağlarda yakında antrenörlük sularına girebileceğine dair spekülasyonlar başladı.

Efsanevi İsveçli forvet, Milan'da çok önemli bir role sahip ve takımın sahibi Gerry Cardinale'nin sağ kolu olarak biliniyor.

Bazı spor yazarları ise brahimoviç'in Fonseca'nın, Pioli'nin 4-2-3-1 taktiğinin yerine 4-3-3 dizilişini tercih etmesine gönderme yaptığını belirtiyorlar.

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