İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Öte yandan; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.