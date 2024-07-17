İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e sağanak uyarısı

Kaynak: AA
İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Öte yandan; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

8778.jpg

Son Haberler
Ünlü şirket 700 kişiyi işten çıkarıyor! İş dünyasında deprem Ekonomi
Ünlü şirket 700 kişiyi işten çıkarıyor! İş dünyasında deprem
Ayşe Ateş: Sadece beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu da takip ettirmiş. Ülkü Ocakları Genel Başkanının mesajlarını paylaştı Gündem
Ayşe Ateş: Sadece beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu da takip ettirmiş. Ülkü Ocakları Genel Başkanının mesajlarını paylaştı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi Ekonomi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi
Ünlü Alman Bankası Türkiye’de faizlerin indirileceği tarihi açıkladı Ekonomi
Ünlü Alman Bankası Türkiye’de faizlerin indirileceği tarihi açıkladı
Ersun Yanal yıkıldı Spor
Ersun Yanal yıkıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük Gündem
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi Spor
Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi