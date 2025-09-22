Icardi Ali Koç'a gönderme yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Icardi Ali Koç'a gönderme yaptı

Galatasaray’ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede ilk yarının son dakikalarında farkı 2'ye çıkaran Mauro Icardi'nin gol sevincinde Ali Koç’a gönderme yaptığı iddia edildi.

Rams Park’ta oynanan Galatasaray-Konyaspor mücadelesinde ilk yarının son anlarında sahneye çıkan Mauro Icardi, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

Taraftarların büyük coşkusuyla kutlanan golün ardından Arjantinli yıldız, daha önce ikonikleşen “İyi uykular” sevinciyle dikkat çekti.

EL SALLAMASI GÜNDEM OLDU

Icardi, bu kez alışılmışın dışında sevinci el sallayarak tamamladı. Arjantinli golcünün bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe’de başkanlık seçimlerini kaybeden Ali Koç’a gönderme yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Icardi’nin gol sevincinin Ali Koç'a bir gönderme niteliği taşıdığını öne sürerek kısa sürede gündeme taşıdı.




Son Haberler
Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden açıklama!
Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden açıklama!
Icardi Ali Koç'a gönderme yaptı
Icardi Ali Koç'a gönderme yaptı
Soğuk Savaş programcılarına gözaltı kararı
Soğuk Savaş programcılarına gözaltı kararı
Zafer Partili isim, o Bakan'ı söylediklerine pişman etti! Öyle sorular sordu ki...
Zafer Partili isim, o Bakan'ı söylediklerine pişman etti! Öyle sorular sordu ki...
Arda Turan'ın Shakhtar'ı zirveye ortak oldu
Arda Turan'ın Shakhtar'ı zirveye ortak oldu