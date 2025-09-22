Icardi Ali Koç'a gönderme yaptı

Rams Park’ta oynanan Galatasaray-Konyaspor mücadelesinde ilk yarının son anlarında sahneye çıkan Mauro Icardi, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.
Taraftarların büyük coşkusuyla kutlanan golün ardından Arjantinli yıldız, daha önce ikonikleşen “İyi uykular” sevinciyle dikkat çekti.
EL SALLAMASI GÜNDEM OLDU
Icardi, bu kez alışılmışın dışında sevinci el sallayarak tamamladı. Arjantinli golcünün bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe’de başkanlık seçimlerini kaybeden Ali Koç’a gönderme yaptığı iddiaları ortaya atıldı.
Güle güle başkan :) pic.twitter.com/jdnzUbp8MR— Alper Ünüvar ???? (@AlperUnuvar) September 22, 2025
Sarı kırmızılı taraftarlar, Icardi’nin gol sevincinin Ali Koç'a bir gönderme niteliği taşıdığını öne sürerek kısa sürede gündeme taşıdı.