﻿Icardi Wanda Nara için Arjantin'e gitti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile buluşmak için ülkesine gitti.

İkili Cumartesi gecesi romantik bir yemek yedi. Wanda Nara sosyal medyadan Icardi ile fotoğraf paylaştı ve 'Randevum' notunu düştü.

Daha sonra bir başka fotoğraf paylaşan Nara, "Bütün ailem için makarna yapmam gerekiyor. Bugün Aşçıyım ve yarın Masterchef'im" ifadelerini yazdı.

Gönderi binlerce beğeni alırken, diğer taraftan yorum da yağdı.

Wanda Nara, ülkesinde yayınlanan Masterchef programında sunuculuk yapacak.