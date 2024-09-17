Icardi Fenerbahçe’ye karşı sahada olacak mı?

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi en çok merak edilen konulardan biri Icardi’nin durumu oldu. Arjantinli golcünün dev derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

Gelen son bilgilere göre sakatlığı sonrası Arjantin’de tedavisi devam eden golcü oyuncu Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk’un yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayacağı öğrenildi.

Icardi’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak PAOK maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL’A GELMEK İSTEDİ

Öte yandan çıkan son haberlere göre tedavisine Arjantin’de devam eden Icardi’nin Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini Teknik Direktör Buruk’a iletti. Icardi, beklenenden erken bir şekilde İstanbul’a gelmek istediğini söylerken olumsuz yanıt aldı. Okan Buruk’un Icardi’yi sağlığına tam olarak kavuşmadan oyuncusunu sahaya sürerek riske etmek istemediği öğrenildi.

Icardi’nin yerine derbide Osimhen’în ilk 11’de sahada olması bekleniyor.