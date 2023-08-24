Icardi isyanı büyüyor: İlgisiz tavırlarla gezip 2 gol attı

Norveç’te Galatasaray’ın Molde’yi uzatmalarda son dakika golüyle mağlup etmesinin yankıları sürüyor. Moldeli futbolcu Martin Ellingsen Icardi hakkında çarpıcı ifadelerle gündem yarattı.

Icardi isyanı büyüyor: İlgisiz tavırlarla gezip 2 gol attı

Molde Galatasaray maçı sonrası Norveç kanalı TV 2'nin futbol uzmanı Jesper Mathisen, Molde'nin bu sezon boyunca zayıf noktasının savunma oyunu olduğunu açıkladı.

Ülkede, “Mauro Icardi'nin Martin Bjornbak'ı ne kadar kolay geçtiğini ve ilk düelloda Eirik Haugan'ın ne kadar uzakta olduğunu görün. Bu gol bu seviyeye ait olmayan bir savunma oyunun ürünü” yorumları yükseldi.

Molde kaptanı Magnus Wolff Eikrem ise maç sonrası çarpıcı itiraflarda bulundu:

Bunun olması bizim için yeni bir şey değil. Bu sene çok iyi maçlar oynadık ama kolay goller yedik ve gol atamadık.

Bir başka Moldeli futbolcu Martin Ellingsen ise şöyle konuştu:

Performansımızdan çok memnunum. Ancak bu kadar az fırsatta üç gol yememiz bizim için çok kötü. Biraz acı.

Hiç şüphesiz bu konuda daha iyi olmamız gerekiyor. Icardi ilgisiz bir tavırla ortalıkta dolaşıyor. Birdenbire iki gol oluyor. Kaynak: Fotospor

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