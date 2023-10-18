Icardi mi Aboubakar mı? Attila Gökçe farkı ortaya çıkardı

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev maç için geri sayım sürerken, Milliyet gazetesinin duayen yazarı Attila Gökçe, bugünkü yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Icardi ile Aboubakar'ı kıyaslayan Gökçe'nin yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçında karşı karşıya gelecek iki golcü huzurlarınızda. İkisi de çok başarılı, ikisi de iyi profesyonel, ikisi de çok iddialı. İkisi de hem golü bulmak için, hem de takımlarının kazanması adına samimiyetle, kalpten mücadele edip varını-yoğunu ortaya koyan oyuncular.

- Mauro İcardi Süper Lig’de (8 maç) 8 gol, Şampiyonlar Ligi elemelerinde (4 maç) 3 gol, Şampiyonlar Ligi’nde (2 maç), 1 gol ile toplam 14 maçta 12 gol atmış. Kıskanılacak sayılar.

- Vincent Aboubakar’ın Süper Lig’de (8 maç), 4 gol, UEFA Konferans Ligi elemelerinde (6 maç), 5 gol, Konferans Ligi’nde (2 maç) 2 gollük performansı var. Toplam 16 maçta 11 gol.

- Asistlerde Vincent, Mauro’nun önünde 3-2.

- İkisi de pozisyon bilgisine sahip. Duracakları ve koşacakları yerleri çok iyi biliyorlar.

- Peki vuruş kaliteleri? Mauro da Vincent de sağ ayaklı golcüler. Ancak gerektiğinde sol ayaklarıyla da isabetli vuruşlar yapabiliyorlar. Kafa golleri de var. İcardi, olmayacak ters yerlerden sihirli (!) vuruşlarla golü bulabiliyor. Aboubakar özellikle dar açılardan, çapraz vuruşlardan zor goller çıkarıyor.

- İcardi, Arjantin’de Rosario kentinde doğmuş. Sıra dışı insanların şehri: Milli Takım Teknik Direktörü Scaloni, Kaptan Messi ve Ernesto Che Guevara ile Mauro “hemşehri” oluyor.

- Kamerunlu Aboubakar, ülkesinin 1 numaralı golcüsü. Halkın kahramanı. Ama son maçta 75 dakika oynamasına rağmen gol atamadı. Rusya’ya 1-0 yenildiler. Ardından Senegal maçı yine yenilgi: 0-1.

- İki büyük takım, Cumartesi günü adına derbi dediğimiz bir kapışmada ellerinden (ayaklarından) gelen her şeyi yapacaklar. Tüm oyuncular golcülerine asist yapmak için olmadık beceriler sergileyecekler. Yine de Arjantinli ile Kamerunlu’dan farklı gösteriler beklemeyelim.

- Evet oynayacaklar, gol de atacaklar, asist de yapacaklar. Dahası var. Dahası: İkisi de takımlarının parçası!