﻿Icardi'den flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın 6-0'lık Kayserispor galibiyetinde 3 gol birden atan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Icardi, yeni sözleşme ile ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

“Galatasaray formasıyla ilk defa hat-trick yaptığım için çok mutluyum. Önümüzde 9 maç var ve hepsini kazanmak istiyoruz. Bir sonraki maçlara da aynı ciddiyetle yaklaşmalıyız. Sezonun bitmesine daha çok maç var. Son maçımızdan sonra, başkanımız ve yöneticilerimizle geleceğim hakkında muhakkak bir konuşma yaparız.”