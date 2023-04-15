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Icardi'den flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Kayserispor maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 06:13
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Icardi: Muhakkak bir konuşma yaparız

Icardi'den flaş transfer açıklaması
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Galatasaray'ın 6-0'lık Kayserispor galibiyetinde 3 gol birden atan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Icardi, yeni sözleşme ile ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

“Galatasaray formasıyla ilk defa hat-trick yaptığım için çok mutluyum. Önümüzde 9 maç var ve hepsini kazanmak istiyoruz. Bir sonraki maçlara da aynı ciddiyetle yaklaşmalıyız. Sezonun bitmesine daha çok maç var. Son maçımızdan sonra, başkanımız ve yöneticilerimizle geleceğim hakkında muhakkak bir konuşma yaparız.”

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﻿Icardi'den flaş transfer açıklaması
﻿Icardi'den flaş transfer açıklaması
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