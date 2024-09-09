Icardi paraya kıydı. Boğazdan yalı alıyor

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Icardi paraya kıydı. Boğazdan yalı alıyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi İstanbul Boğazı'ndan yalı bakmaya başladı.

Galatasaray’da geçirdiği ki sezonda taraftarın aşkı haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi’den flaş bir hamle geldi.

BOĞAZDA YALI ALIYOR

Geçtiğimiz günlerde 52 milyon liraya lüks marka bir araba alan yıldız golcü şimdi de boğazda yalı alıyor.

Boğazda ev bakmaya başlayan Mauro Icardi’nin Wanda Nara ile ayrılığı sonrası yeni evi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öğrenildi.

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK

Süper Lig’in 4. Haftasında oynanan Adana Demirspor mücadelesinde arka adelesinden sakatlanan Mauro Icardi tedavi için Arjantin’e gitti. Yıldız golcünün 1.5-2 ay boyunca sahalardan uzak olması bekleniyor.

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