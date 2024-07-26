Icardi ve Wanda Nara bu fotoğrafla barıştı

Galatasaray'ın popüler futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Son dönemde eşi Wanda Nara ile ayrıldıkları ve bu durumun Icardi’yi üzdüğü konuşuluyordu. Ancak, 10 yıllık ilişkinin ardından ayrılığın uzun sürmediği ortaya çıktı.

Icardi, Nara'nın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafı kendi hikayesinde paylaşarak dikkat çekti. Fotoğrafın üzerine "Ouch" notunu ekleyen Icardi, takipçilerini merak içinde bıraktı.

BİRBİRLERİNİ TEKRAR TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR

Ayrıca, Icardi'nin Nara'nın fotoğrafını paylaşmasının ardından çiftin sosyal medyadaki birbirlerini tekrar takibe almaları, aralarındaki barışma iddialarını güçlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, sosyal medyada eğlenceli ve romantik anlar paylaşan Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ayrıldığına dair söylentiler gündeme gelmişti. Nara'nın Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkarması, çiftin arasının bozulduğuna dair bir işaret olarak değerlendirilmişti.