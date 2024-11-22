Icardi'den Wanda Nara’yı çıldırtan paylaşım! Küplere binip defalarca aradı

Düzenleme: Kaynak: CNN Türk
Icardi'den Wanda Nara’yı çıldırtan paylaşım! Küplere binip defalarca aradı

Galatasaray'ın futbolcusu İcardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara arasında yeni gelişmeler yaşandı. Greeicy isimli Kolombiyalı şarkıcının konserine giden Icardi o anları sossyal medya hesabından paylaştı. Icardi'nin kuliste, Greeicy ile sohbet ettiğini öğrenen Nara adeta küplere bindi.

Cnn Türk'ün haberine göre, Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki kriz devam ediyor.

Kendisine şiddet uyguladığını iddia eden eşinin Arjantin'deki evlerine gelerek rahat tavırlar sergilediğini gösteren bir video paylaşan futbolcu, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Hikâyeleri kaydedebilmeniz için buraya bırakıyorum, sosyal medyamda bu kadar saçmalık kalmasın diye sonra siliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Icardi'nin, şiddet iddialarına karşı her anı kayıt altına alarak, dava dosyası için avukatlarına ilettiği öğrenilmişti. Futbolcunun, avukatına yazdığı, "Görünüşe göre aç gelmiş... Şarlatan mutfakta bir şeyler hazırlıyor" ifadeleri ise dikkat çekmişti.

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Greeicy isimli Kolombiyalı şarkıcının konserine giden Icardi o anları Instagram hesabından paylaştı. Greeicy de Icardi'nin paylaşımını kendi Instagram hesabına ekledi. Daha sonra Icardi'nin kuliste, Greeicy ile sohbet ettiği öğrenildi.

Bu durumu öğrenen Wanda Nara'nın ise adeta küplere bindiği ve Mauro Icardi'yi defalarca aradığı yazıldı.

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